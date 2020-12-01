"أنا عايش بدعواتك" .. بهذه الكلمات إدوارد يحيي ذكرى ميلاد والدته الراحلة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان إدوارد على إحياء ذكرى ميلاد والدته الراحلة، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر إدوارد، صورة جمعته بوالدته، وعلق عليها قائلاً :"كل سنة وانتي طيبة يا أمي، كنت بجيلك كل سنة في اليوم ده بالذات، بكون فرحان أوي وأنا جايبلك تورتة عيد ميلادك، ونحتفل بيه سوا مع أختي، وتفضلي تدعيلي، أهو أنا عايش بدعواتك لحد دلوقتي، وحشتيني يا أمي".

وفي سياق آخر، يُشارك إدوارد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" نسل الأغراب "، مع الفنان أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج سينرجي.