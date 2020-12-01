بعد مرضه.. شيماء سيف تطلب من جمهورها الدعاء لزوجها

نشرت شيماء سيف، صورة جمعتها بزوجها، وعلقت عليها قائلة: "سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك، إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل، قدر الله وما شاء فعل دعواتكم".

وفي سياق آخر، تواصل شيماء سيف تصوير مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت"، وهو بطولة هشام جمال، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج روزناما لهشام جمال.

القاهرة - محمد ابراهيم - طلبت الفنانة شيماء سيف، من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل لزوجها المنتج محمد كارتر، دون الإفصاح عن تفاصيل مرضه، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".