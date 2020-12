ويجز يخطف الأضواء في 2020: نجم الراب المصري الأكثر استماعاً في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يكشف Spotify عن قوائمه لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020 وأكدت المنصة أن ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم.

في مصر تُوج ويجز ملكًا على عرش الموسيقى. حيث أصبحت أغنيته "دورك جي" أكثر أغنية اُستمع إليها في عام 2020.

عالميًا، تواصل الموسيقى اللاتينية قوتها، حيث أصبح مغني الراب البورتوريكي Bad Bunny أكثر الفنانين استماعاً في عام 2020، أما الأغنية الأكثر استماعاً لعام 2020 فكانت من نصيب The Weeknd وأغنيته Blinding Lights.

من هم الفنانون الذين سيطروا على عام ليس له مثيل؟

ويجز هو أكثر من اُستمع إلى أغانيه في مصر هذا العام. إنها المرة الأولى التي يتصدر فيها نجم التراب قائمة مُلخص العام من Spotify، لكن الأمر لم يكن مفاجأة حيث قدم الفنان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا لمعجبيه عدة أغان ناجحة على مدار العام. ويجز هو أيضًا الفنان الوحيد الذي انضمت خمس أغنيات له دفعة واحدة إلى قائمة أكثر أغاني اُستمع إليها لهذا العام.

احتل الهضبة عمرو دياب المركز الثاني في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا. حيث قدم ألبومه "سهران" هذا العام ما جعل الألبوم يحتل المركز الأول في قائمة Spotify لأكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر.

احتل فريق الـ K-pop الكوري BTS المركز الثالث، وهو أول فريق K-pop يحصل على ترشيح لجائزة Grammy. ألبوم MAP OF THE SOUL: 7 لفريق BTS حقق هو كذلك نجاحًا كبيرًا حيث احتل مكانًا في قائمة أكثر ألبومات اُستمع إليها، ما يثبت مرة أخرى شعبية الـ K-pop في مصر. جاء Travis Scott رابعًا، يليه Abyusif الذي ترك بصمة هامة على مشهد الهيب هوب الحالي في مصر من خلال الأغاني المشتركة المميزة التي يقوم بها مع فنانين آخرين.

الأغنية الثانية أكثر إستماعاً على Spotify في عام 2020 كانت لويجز مع أغنيته "واحد وعشرين" تليها "شيراتون" لمروان موسى و"الغسالة" لويجز أيضًا و“Dance Monkey” لـ Tones and I.

احتل ألبوم “After Hours” لـ The Weeknd المرتبة الثانية في قائمة الأكثر استماعًا بعد "سهران" لعمرو دياب. وجاء "كل يوم من ده" لحماقي في المرتبة الثالثة يليه "؟" لـ XXXTENTACION و “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” لـ Billie Eilish ".

أكثر فنانات اُستمع إليهن في مصر كن Billie Eilish و Halsey و Sia و Dua Lipa و شيرين. وجاءت الأسطورة اللبنانية فيروز في المركز الثامن.

أما بالنسبة لقوائم تشغيل الأغاني على Spotify، احتلت "Today's Top Egyptian Hits" المرتبة الأولى.

وجد Spotify أيضًا أن يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 كان أكثر الأيام الموسيقية لهذا العام في مصر.

أخيرًا، سوف يعلن Spotify تفاصيل إضافية وميزات جديدة ومثيرة خلال الأيام القادمة لملخصات الأعمال الأكثر نجاحًا والمُخصصة لكل من الجمهور والمبدعين، والتي تمنح المستخدمين نظرة عن قرب على أهم الأعمال الموسيقية التي رافقتهم خلال العام.

ستجد فيما يلي مُلخصاً كاملاً لنتائج Spotify لعام 2020

مُلخص االأكثر استماعاً على Spotify في مصر:

أكثر فنانين اُستمع إلى أعمالهم في مصر:

ويجز

عمرو دياب

BTS

Travis Scott

Abyusif

مروان موسى

Billie Eilish

The Weeknd

مروان بابلو

كايروكي

أكثر فنانات اُستمع إلى أعمالهن في مصر:

Billie Eilish

Halsey

Sia

Dua Lipa

شيرين

Ariana Grande

Camila Cabello

فيروز

Taylor Swift

Selena Gomez

أكثر أغاني اُستمع إليها في مصر:

دورك جي - ويجز

واحد وعشرين - ويجز

شيراتون - مروان موسى

الغسالة - ويجز

Dance Monkey- Tones and I

فري - مروان بابلو ومولوتوف

Falling- Trevor Daniel

The Box- Roddy Ricch

بالسلامة - ويجز ومولوتوف

سكرتي - ويجز

أكثر ألبومات اُستمع إليها في مصر:

سهران - عمرو دياب

After Hours- The Weeknd

كل يوم من ده - محمد حماقي

“?”- XXXTENTACION

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?- Billie Eillish

MAP OF THE SOUL: 7 - BTS

Hollywood’s Bleeding- Post Malone

ASTROWORLD- Travis Scott

Music To Be Murdered By- Eminem

The Ugly Ducklings - كايروكي

مُلخص الأكثر استماعاً على Spotify عالميًا:

أكثر فنانين اُستمع إلى أعمالهم على مستوى العالم:

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

أكثر فنانات اُستمع إلى أعمالهن على مستوى العالم:

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

أكثر ألبومات اُستمع إليها على مستوى العالم:

YHLQMDLG لـ Bad Bunny

After Hours لـThe Weeknd

Hollywood’s Bleeding لـ Post Malone

Fine Line لـ Harry Styles

Future Nostalgia لـDua Lipa

أكثر أغنيات اُستمع إليها على مستوى العالم:

“Blinding Lights” لـ The Weeknd

“Dance Monkey” لـ Tones and I

“The Box” لـ Roddy Ricch

“Roses - Imanbek Remix” لـ Imanbek and SAINt JHN

“Don’t Start Now” لـ Dua Lipa

استمع إلى أفضل قوائم ملخص 2020: Top Artists Egypt 2020 و Top Tracks Egypt 2020 وفقًا لإختيارات المعجبين.