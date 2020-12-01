ريا وسكينة بس على كيوت.. منة فضالي برفقة صديقتها هاجر الشرنوبي

شاركت الفنانة الجميلة منة فضالي مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بالصور برفقة صديقتها الفنانة هاجر الشرنوبي، في إطلالات مرحة وعفوية بينهم.

وعلقت منه على الصور: " كل واحدة مننا ليها صاحبة سكينة وأنا لقيتها الصاحبة المجنونة رزق والله ???? ريا وسكينة بس علي كيوت".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- ربنا يسعدك ويحميكى

- جمالك منوشة ❤️

- نحبكم انتم الاتنين

والجدير بالذكر أن الفنانة هاجر الشرنوبي، انضمت رسميا لمسلسل 'بيت الطالبات' وتعتبر أول بطولة جماعية لها.

وأكدت هاجر، أنه دور مفاجأة للجمهور وأنها من ضمن الأبطال الرئيسين حيث يدور المسلسل حول فكرة أربع بنات والمسلسل اجتماعي.

"بيت الطالبات" بطولة الفنانين وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، وهاجر الشرنوبي ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي. المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويتكون من 60 حلقة، ويناقش قضايا الفتيات المغتربات، اللاتي يلجأن إلى العيش في القاهرة، لكي يكملن دراستهن في الجامعة، أيضا يستعرض العمل أهم المواقف والمشاكل التي يتعرضن لها.

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وتستكمل منة فضالي تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.