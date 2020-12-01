شاهد.. بوسي شلبي تعلن موعد العرض الخاص لفيلم خان تيولا

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لبوستر فيلم "خان تيولا" جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت عليها بوسي: "اليوم في مول العرب العرض الخاص لفيلم خان تيولا #وفاءعامر #نضال_الشافعي".

ويشارك في الفيلم عدد كبير من نجوم الفن: وفاء عامر و نضال الشافعي ومحمود البزاوي وراندا البحيري، والفيلم من تأليف وإخراج وسام المدني، ومن نوع التشويق والإثارة.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل.

ووتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

وعلى صعيد آخر، شاركت وفاء عامر مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسري الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطل

ومن جانب آخر، انتهت الفنانة وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" حيث تجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور أحداث العمل الفني حتى تمر بعدة أزمات خلال العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق"، وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.