باللون الأسود .. لطيفة تتألق في مهرجان ضيافة بدبي

نشرت الفنانة لطيفة صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " إنستجرام".



وظهرت لطيفة من علي الريد كاربت خلال مهرجان "ضيافة" بدبي، مرتدية فستانا جميلا باللون الأسود بأكمام طويلة، تاركة شعرها منسدلا على كتفيها، ممسكة في يدها شنطة صغيرة باللون الذهبي.

وفي صورة أخري تظهر لطيفة علي المسرح وهي تغني، معتمدة على بعض الاكسسوارات باللون الفضي في معصمها الأيمن، و في اذنيها.



و علقت لطيفة على الصور قائلة : " من مهرجان ضيافة 2020 ".

و من ابرز التعليقات التي تلقتها للطيفة على الصور كان تعليق من الفنانة بوسي شلبي قائلة " مبروك ".

كانت الفنانة لطيفة قررت تصوير أغنية جديدة من ألبومها الجديد والذى يحمل اسم "أقوى واحدة" وتحمل الأغنية اسم "ماتقربليش" وذلك بطريقة الفيديو كليب على أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع أحمد دياب.

من جانب آخر، أعلنت المطربة التونسية لطيفة عن موعد عرض أغنيتها الجديدة «خليني»، حيث شاركت لطيفة جمهورها برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي بإنستجرام وكتبت: «استنوا أغنية خليني الخميس القادم الساعة الخامسة مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب».



"خليني" كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين خلوصي، جيتار إيهاب ليمام، صولو كيبورد محمد الرزقي، إيقاع تونسي جلال

الشواشي.

يذكر أن لطيفة أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، وذكرت أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.



وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما

أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى

يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".