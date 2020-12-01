انهارت من البكاء .. حلا الترك ترفع قضية على والدتها

وقالت منى السابر فى تسجيل صوتى مع برنامج et بالعربى : ان ابنتها حلا رفعت دعوى قضائية ضدى ولكنى اعذرها لانها محاطة بعديد من المقربين منها والذين يوجهونها الى فعل هذه الأمور غير اللائقة.
واضافت منى ويبدو على صوتها حالة من الانهيار من البكاء : كنت اود ان اسلم عليها واحتضنها فى المحكمة الا الذين كانوا حولها منعوها من هذا الأمر، معربةً عن تمنيها أن تنتهي هذه القضية.
ووجهت منى رسالى الى حلا الترك قائلة : "يا حلا أنا أم ولن تعرفي قيمة هذه الكلمة الا عندما تصبحين أم وأنت بالنهاية ابنتي وأود أن أراكِ أفضل مخلوق في العالم ولكن لابد أن تشعري بي وبمعاناتي وأتمنى أن أركي قريبا".
بدأت القصة عندما أطلت منى السابر والدة حلا الترك في بث مباشر عبر حسابها على إنستجرام تبكي بحرقة لمتابعيها، كاشفة عن تعرضها للابتزاز والتهديد من قبل سيدة لم تكشف عن اسمها، إلا أن من سردها تم التكهن بأن جدة أولادها هي المقصودة.
أكدت منى السابر في حديثها عن عدم رغبتها في الخوض في تفاصيل عما يدور مراعاة لشعور أولادها، ولكن أشياء كثيرة بداخلها لا يمكن أن تبوح بها قائلة: "وكان "أبو محمد" يقول لها لا تسمعي إلى كلامها ولا تردي عليها، ولكنها كانت ترفض وتقول له هذه أم".
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