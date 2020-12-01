انهارت من البكاء .. حلا الترك ترفع قضية على والدتها

كشفت والدة الفنانة حلا الترك "منى السابر" عن رفع ابنتها دعوى قضائية ضدها.

وقالت منى السابر فى تسجيل صوتى مع برنامج et بالعربى : ان ابنتها حلا رفعت دعوى قضائية ضدى ولكنى اعذرها لانها محاطة بعديد من المقربين منها والذين يوجهونها الى فعل هذه الأمور غير اللائقة.

واضافت منى ويبدو على صوتها حالة من الانهيار من البكاء : كنت اود ان اسلم عليها واحتضنها فى المحكمة الا الذين كانوا حولها منعوها من هذا الأمر، معربةً عن تمنيها أن تنتهي هذه القضية.

ووجهت منى رسالى الى حلا الترك قائلة : "يا حلا أنا أم ولن تعرفي قيمة هذه الكلمة الا عندما تصبحين أم وأنت بالنهاية ابنتي وأود أن أراكِ أفضل مخلوق في العالم ولكن لابد أن تشعري بي وبمعاناتي وأتمنى أن أركي قريبا".