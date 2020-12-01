أول تعليق من ميار الغيطي بعد حفل زفافها

نشرت الفنانة ميار الغيطى صورا جديدة من حفل زفافها الذى اقيم منذ ايام وحضره عدد من المقربين واهل العروسين فقط نظرا للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

احتفلت الفنانة ميار الغيطى بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى شريف العلمي وذلك وسط حضور عائلى اقتصر على المقربين وأهل العروسين. وكانت ميار ظهرت في الصور بفستان أبيض قصير وخطفت أنظار الجمهور. ونشر الداعية مظهر شاهين مقطع فيديو من عقد قران الفنانة ميار الغيطي وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وعلق مظهر :" منذ قليل أثناء إشهار عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الصديق العزيز الإعلامي محمد الغيطي ، ألف مبروك للعروسين وأسرتيهما الكريمتين". وظهرت ميار لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي. وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008. وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".

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