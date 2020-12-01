شاهد.. لجين عمران تتألق بالفضي في مهرجان ضيافة بدبي

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر لجين عمران من علي الريد كاربت في مهرجان ضيافة بدبي، مرتدية فستان بأكمام طويلة باللون الفضي، ويظهر في الفيديو شدة لمعان الفستان، ويعلوه حزام باللون الرمادي في المنتصف.

واعتمدت لجين عمران رفع شعرها الطويل الي أعلى، مع وضع حلق طويل في أذنها، ممسكة بشنطة فضية اللون في يدها.

ومن الناحية الجمالية وضعت لجين عمران ميك أب جميل يبرز ملامحها الفاتنة، وأحمر شفاه باللون الوردي الجميل.

وعلقت لجين عمران على الفيديو قائلة : " بكل بساطة .. اعتزل كل ما يزعجك .. فالحياة مرة واحدة .. مساء الحب و السكينة عليكم جميعا ".

وانهالت التعليقات من قبل متابعيها كالاتي :

جميلة – رقيقة – فاتنة – أنيقة.

و قالت الإعلامية لجين عمران ، إن مهرجان الضيافة 2020 بدبي ، بمثابة إشارة جيدة لعودة الحياة الطبيعية، لافتة إلى أنها دائما ترى أن دبي هي مدينة السعادة و الاحتفالات .

و أكدت الإعلامية لجين عمران ، في تصريحات على هامش تواجدها في مهرجان الضيافة 2020 المقام بدبي ، أن المهرجان يقام بمعايير احترازية متميزة، مع تطبيق كامل لقواعد التباعد الاجتماعي .

و الجدير بالذكر أنه ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

و ولدت لجين عمران في مدينة الجبيل شرق السعودية وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في "البنك السعودي الهولندي".

و انتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.