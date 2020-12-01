روجينا لـ أشرف زكي : شكرًا صاحب الفضل

شاركت الفنانة روجينا ، صورة جديدة لها مع زوجها الفنان أشرف زكي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " إنستجرام ".

وظهرت روجينا ، بفسان جميل بدون أكمام باللون الاحمر الداكن، تاركة شعرها منسدلا علي كتفها، و واضعة حلق باللون الفضي الجميل.

بينما يرتدي أشرف زكي بدلة سوداء أنيقة، مع بيبيون باللون الاسود، و علقت روجينا علي الصورة قائلة : " الف مبروك على التكريم النهاردة تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء ربنا يرزقك السعادة و الصحة احلى حاجه كلمة شكرا على كل اللى قدمته..شكرا (صاحب الفضل) ".

و تصدرت الفنانة روجينا مؤشر البحث جوجل خلال الأيام الماضية وذلك بعد استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

واشتهرت روجينا بأناقتها وإطلالتها الراقية و المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تخطف الأنظار أيضا بمكياجها الجذاب والناعم الذى يزيد من جمالها ويمنحها إطلالة فخمة وراقية، مما جعلها محط أنظار الكثير من الفتيات لاتباع طريقتها فى وضع المكياج.

وتفضل روجينا دائما البساطة وعدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل سواء فى النهار أو عند حضورها المناسبات والمهرجانات، كما تفضل استخدام ألوان المكياج الترابية والهادئة التى تعزز وتبرز جمال ملامحها.

ويتسم مكياج روجينا ، في بعض إطلالاتها على الآي لاينر والرموش الاصطناعية التي تبرز جمال العينين، كما تفضل طلاء الشفاه الأحمر والبرونزي ولكنه في الأغلب تظهر بالوردي وهادئ اللون.

كما تعتمد روجينا في أن تظهر بالشعر الناعم الانسيابي المموج فهى من أكثر التسريحات المفضلة لديها فى الكثير من الصور، ولكن نادرا ما تظهر بالشعر الكيرلى كما تألقت بتسريحة الشعر المرفوع و الكحكة ما كشف عن جمال وجهها وملامحها الجذابة.

ومن جانب آخر نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها مع الإعلامية إسعاد يونس و الفنان أشرف زكى من برنامج " صاحبة السعادة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت روجينا على الصور قائلة: " استمتعت بذكرياتي انا واشرف مع صاحبة السعادة يارب الحلقة تعجبكم ان شاء اللة النهاردة الساعة ١١ ".

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

و كانت روجينا قد تألقت شهر رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.