أخبار الاستديوهات.. السقا وكرارة يبدآن نسل الأغراب.. وليلى علوي في ماما حامل.. ودرة مع الكاهن قريبا

يواصل عدد من الفنانين تصوير أعمالهم الفنية الجديدة في الاستديوهات حاليا.

ونرصد في التقرير التالي من خلال جولة سريعة في الاستديوهات أبرز الأعمال التي بدأ العمل فيها وأبرز الفنانين المشاركين فيها. السقا وكرارة

بدأ أحمد السقا وأمير كرارة اليوم، الثلاثاء، تصوير المشاهد الأولى من مسلسلهما الرمضاني الجديد "نسل الأغراب" بإحدى قرى الصعيد.





وانتهى المخرج محمد سامي من التجهيزات الخاصة بإطلاق تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021. وقام سامي بمعاينة أماكن التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وخارجها، كما انتهى من تجهيز ديكورات الحلقات الأولى من المسلسل، استعدادا لبدء التصوير خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. "نسل الأغراب" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، والصراع بين بطلي العمل أحمد السقا وأمير كرارة، كما أن المسلسل يسلط الضوء على العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية. المسلسل بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وأحمد مالك، وأحمد داش، وفردوس عبد الحميد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي".



أحمد رزق

يواصل أحمد رزق تصوير مسلسله الجديد "فى يوم وليلة" داخل مسرح النهار. مسلسل "في يوم وليلة"، بطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، آيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل. مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.