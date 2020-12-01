لقاء الخميسي لزوجها عبر إنستجرام: الحُب كله

شاركت الفنانة لقاء الخميسي ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصورة برفقة زوجها كابتن محمد عبد المنصف وسط اجواء رومانسية تجمعهم.

فتألقت الفنانة لقاء الخميسي باطلالة مميزة حيث ارتدت فستان أسود أنيق، واضافت لمسة من المكياج الذي يبرز جمالها وأحمر شفاه جذاب، في حين ارتدى كابتن عبد المنصف قميص أبيض وبنطال كلاسيكي أسود.

وعلقت لقاء على الصورة: " الحُب كله حبيته فيك الحُب كله ".

وتزوجت لقاء من حارس المرمى محمد عبد المنصف عام 2003، ولديهما من الأبناء أدهم وآسر.

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

وعلى صعيد اخر، اعلن نادى وادى دجلة، مؤخرا عن تجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، لمدة موسمين مقبلين، حتى عام 2022، حيث تمسكت الإدارة والجهاز الفنى بالتجديد للحارس المخضرم لمدة موسمين وليس موسما واحدا مثلما كان يحدث فى السنوات الثلاثة الماضية، خاصة بعدما أثبت الحارس جدارته.

ومازال حلم الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، يراود اللاعب محمد عبد المنصف، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية مع غزلان دجلة، لاسيما أن الحارس أبدى ترحيبه بالانضمام للفراعنة ليصبح الحارس الثالث دون أدنى مشكلة.