شاهد.. مصطفى خاطر يهنئ نجم مسرح مصر محمد توب بزواجه

نشر نجم مسرح مصر مصطفي خاطر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر مصطفي خاطر في الصورة برفقة عريس مسرح مصر الجديد محمد توب وزوجته، وارتدى مصطفى خاطر بدلة بلون رمادي، مع اعتماد استايل كاجوال غير تقليدي باستبدال القميص الأبيض بهاي كول باللون الاسود.

وعلق عليها: "الف مبروك يا توب يا اعزالصحاب كان يوم زي العسل والناس كلها كانت فرحانه بيك ربنا يخليكم لبعض".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

- ربنا يخليكوا لبعض يارب ❤️❤️❤️

- و الله الممثل ده عسل

- مبروك ليهم من قلبنا ????????????

- مصطفى خاطر بلوك رضا البحراوي ????????????

وجرى أمس الإحتفال بعقد قران وزفاف نجم مسرح مصر محمد توب على "ندي مكي" بفيلا أوان بالحزام الأخضر .

وشهد علي عقد القرآن الفنان أشرف عبد الباقي وكان ضمن الحضور نجوم مسرح مصر ومنهم مصطفي خاطر، واوس اوس، ومحمد عبد الرحمن ، ووائل عوني، ومصطفى بسيط، وسارة درزاوي، ويزو وزوجها الفنان شريف حسني وسليمان عيد، احمد فهيم، حامد شراب، محمد انور، إبرام سمير، صميده، سامح حسين والشيف علاء الشربيني.

ويشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

وتدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.

ويذكر ان النجم أشرف عبدالباقي افتتح أول أيام عرض مسرحيته الجديدة "اللوكاندة" والذي يشاركه في البطولة كل من حمدي المرغني وويزو ودياب وابرام سمير ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين شاركوا من قبل بمسرحية كلها غلط، وذلك على خشبة مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين.

ويقدم عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب مسرحية، حيث انها تعتبر اول مشروع مسرحي يتم تقديمه في هيئة "سيت كوم" بمصر والوطن العربي، حيث أن المسرحية بها عدة مواضيع يتم تناولها بطريقة كوميدية، كما أن العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح المصري والعربي.