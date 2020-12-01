بعد حالة الجدل بسبب صورة .. من هو الفنان محمد عبد الحليم

تصدر اسم الفنان محمد عبد الحليم مؤشرات البحث منذ أمس الاثنين، وتحديدا منذ تداول صور له مع إحدى الفتيات التي ادعت أنه يتسول في الشوارع، بعد تدهور حالته الصحية، وهو ما ثيت عدم صحته لاحقا.

ويعاني الفنان محمد عبدالحليم من الأمراض الطبيعية المرتبطة بالسن، ومنها آلام العظام، التي استدعت سيره بعكاز.

"نرصد ابرز المعلومات عن الفنان محمد عبد الحليم.

- تميز فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة.

- شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية و المسرحيات و الأفلام السينمائية.

- بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977.

- من أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".

- قدم 324 عملا خلال مشواره الفنى.