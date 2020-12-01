بعد حالة الجدل بسبب صورة .. من هو الفنان محمد عبد الحليم

تصدر اسم الفنان محمد عبد الحليم مؤشرات البحث منذ أمس الاثنين، وتحديدا منذ تداول صور له مع إحدى الفتيات التي ادعت أنه يتسول في الشوارع، بعد تدهور حالته الصحية، وهو ما ثيت عدم صحته لاحقا.
ويعاني الفنان محمد عبدالحليم من الأمراض الطبيعية المرتبطة بالسن، ومنها آلام العظام، التي استدعت سيره بعكاز.
"نرصد ابرز المعلومات عن الفنان محمد عبد الحليم.
- تميز فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة.
- شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية و المسرحيات و الأفلام السينمائية.
- بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977.
- من أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".
- قدم 324 عملا خلال مشواره الفنى.
يذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تداول عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك» صورة لإحدى الفتيات مع الفنان محمد عبد الحليم مدعيةً أنه يعيش في حالة مزرية للغاية، بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح بمصر القديمة، قائلةً: "استغربت جدا من الحالة الصعبة التي وصل إليها الممثل الجميل محمد عبدالحليم".
تواصل «دوت الخليج» مع الفنان القدير محمد عبد الحليم الذي أعرب عن سعادته بدايةً بالسؤال عنه، موضحًا أن الفتاة بالفعل التقطت الصورة معه كفنان عادي، فسألته عن سبب غيابه، ليرد عليه بكل تلقائية وضحك: "فعلًا بقالي فترة طويلة مش بظهر، وربنا يبعت"، مؤكدًا: "الموضوع أخد أكبر من حجمه، وأنا مش عاوز فلوس ولا أي شيء".
من جانبه، أضاف تامر محمد عبد الحليم، ابن الفنان القدير، في تصريح لـ «دوت الخليج» أنه عند استيقاظه لأداء صلاة الفجر في الخامسة صباحًا كعادته، فوجئ بالأمر الذي وصفه بالمزعج، وسبب له إحراجًا في عمله بإحدى شركات المبيعات الكبرى، منبهًا: "رئيس الشركة بعت لي البوست المنتشر مع علامات استفهام، وهذا احراج لي خاصة أني رجل في الـ 40 من عمري".
وأشار ابن الفنان إلى أن والده دائمًا ما يحرص على الجلوس بشكل يومي أمام المنزل ليستنشق هواءً نقيًا، وأن الأمر إذا أخذ حجم أكبر من هذا يتضمن إهانة في حق الفنان وأسرته، سيلجأون إلى اتخاذ موقف قانوني إذا لزم الأمر، منبهًا: "الحمد لله عايشين كويس، ومش بنقول لله أو شغلونا، والدي ظاهر في الصورة بكامل أناقته ووعيه، وهدومه نظيفة جدًا، وهو مش متخيل حجم الموضوع، ومن أكثر التعليقات التي أزعجتني: "ارحموا عزيز قوم ذل".
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