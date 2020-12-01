فى ذكرى وفاة سامية جمال.. قصة زواجها وطلاقها من رشدى أباظة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة سامية جمال التى قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ستظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

عاشت سامية جمال قصة حب مع رشدى اباظة وكللت بالزواج لمدة 14 سنة إلا أنها انتهت بالطلاق بسبب زواجه من الفنانة صباح.

البداية كانت من فيلم «الرجل الثانى» الذى شارك بطولته مع سامية جمال، وفى هذه الفترة كانت ابنته قسمت تمثل جرحًا صغيرًا كبر مع الأيام فى قلبه، وظل هناك سؤال بداخله كثيرًا أى مستقبل ينتظر هذه الصغيرة، وأثناء تصوير الفيلم كان هناك مشهد يجمعه بسامية وهى تبلغه أن ابنته الصغيرة ماتت بسبب أفعاله الشريرة.

وصرخت قائلة: "بنتك ماتت يا عصمت، بنتك ماتت يا عصمت" وهزت الكلمات وجدان رشدى، وتخيل قسمت وهى تدفع ثمن إهمال أمها وانشغال والدها فى عمله، فانهمرت الدموع من عينيه وتهدج صوته، وساد الصمت البلاتوه، وأشار المخرج عزالدين ذوالفقار للمصورين بمواصلة التصوير للإمساك بهذه اللحظة النادرة، وفور انتهاء المشهد انفجرت موجة من التصفيق، وهنأ الجميع رشدى على هذا الصدق الجميل، وحدها سامية كانت تعرف الحقيقة، لذا كان طبيعيًا أن تهمس فى أذنه: «أحزانك يا رشدى حققت لك الصدق والتفوق فى هذا المشهد».

بعد انتهاء التصوير أصرت سامية على دعوة كل فريق الفيلم فى منزلها، وبمجرد وصول عزالدين ذو الفقار طلب من سامية إدارة أسطوانة للموسيقى العالمى تشايكوفسكى، لكن بعد دقائق حضر رشدى بضجيج صاخب كعادته وطلب تغيير تشايكوفسكى إلى موسيقى «بلدى» ولأن سامية كانت تحت تأثير هيامها برشدى أباظة فلم تتردد فى تنفيذ طلبه، وأدارت الموسيقى التى طلبها وظلا يرقصان، ولم يلتفتا لعلامات الضيق التى بدت واضحة على وجه عزالدين ذوالفقار من تصرف سامية الذى أشعره بالإهانة، فغادر المكان مع زوجته على الفور وهو حزين، خصوصًا أنه سبق أن حذرها من الارتباط برشدى الذى وصفه بأنه دونجوان ولا أمان له.

لكن سامية كانت قد سلمت قلبها لرشدى الذى ازداد تعلقه بها عندما سافرا معًا إلى بيروت لحضور العرض الأول لهذا الفيلم وأحس رشدى بأنه لا يستطيع الاستغناء عنها واستمرت علاقة حبهما ثلاث سنوات وتوطدت علاقتها كذلك بصغيرته «قسمت» التى كانت فى الثالثة من عمرها تقريبًا، وكذلك أحبتها والدة رشدى لأنها أدخلت البهجة على حياة ابنها التى تغيرت من حياة الملاهى الليلية إلى الشكل العائلى مع سامية وابنته يخرج بهما ويتنزهون سويًا.

وفى شقة سامية بدأت الخيوط الأولى للعلاقة التى تحولت فيما بعد إلى حديث الوسط الفنى والشارع المصرى، فقد هدأت أعصاب رشدى عندما وجد الشقة شديدة النظافة والترتيب، وجلس مسترخيًا بينما دخلت سامية إلى حجرة نومها ثم انتقلت إلى المطبخ، وعندما عادت بفنجان القهوة وجدته جالسًا على البار يحتسى الخمر، فلم تجد حلًا سوى مشاركته الشراب، وتسلل الهدوء إلى أوصالهما على صوت الموسيقى الكلاسيكية، وروى كل منهما حكايته للآخر.

بعد الحديث الطويل، دخلت سامية المطبخ لإعداد طعام سريع، وحين عادت وجدته ممددًا على "كنبة الأنتريه" ويغط فى نوم عميق، فانحنت وخلعت حذاءه وغطته بملاءة وتركته حتى الصباح وحين استيقظ صدمته المفاجأة، وهو يرى سامية تقف أمامه بـ«صينية الإفطار» فابتسم لها، وتتكررت الزيارات وانتشرت أخبار العلاقة فى الوسط الفنى.

علمت زوجته «باربرا» بالأمر فتحول البيت إلى جحيم دائم، وفى تلك الفترة تلقى رشدى عرضًا ببطولة فيلم صراع فى النيل، ووجدها فرصة جيدة لاصطحاب زوجته خلال هذه الرحلة لإصلاح ما أفسده، إلا أن الانفصال حدث بالفعل.