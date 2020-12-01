شاهد.. سلاف فواخرجي بصحبة كلبها من داخل منزلها

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " إنستجرام ".

ظهرت سلاف فواخرجي بصحبة كلبها، من داخل منزلها، مرتدية تيشيرت باللون الكحلي، مع نظارة نظر باللون الاسود، رافعة شعرها الي أعلي.

و علقت سلاف فواخرجي علي الصورة قائلة : " اجعل نباحهم ياصديقي ... موسيقا ..لا تزيدك إلّا إصرارًا ، و تعلمك حُسنَ الكلام ".

كان احدث أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" الذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمد عبد العزيز.

و انتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي و نضال شافعي و صلاح عبدالله و هيثم نجم، تأليف فوزية حسين، و إخراج حسني صالح.

تزوجت سلاف فواخرجي من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، و لديهما ولدين هما حمزة وعلي و قد شاركها في مسلسل الحسناء و العجوز و أجزاء من مسلسل بقعة ضوء .

كانت الفنانة سلاف فواخرجي نشرت صورة تجمعها مع عدد من الأطباء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

و علقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة: "مع أطباء وأعضاء جمعية الشباب الخيرية ومشروع انساني جديد قريبا #أنتم_في_أعيننا #سوريا#أولادالبلد #سلاف_فواخرجي".

و ظهرت سلاف فواخرجي بصحبه زوجها وائل رمضان من قبل، و علقت الفنانة السورية علي الصور قائلة "هنا جذوري هنا قلبي هنا لغـتي فكيفَ أوضحُ؟ هل في العشقِ إيضاحُ #نزار_قباني#وائل_رمضان #سلاف_فواخرجي #دمشق"، و قالت في صورة اخري لهم "هل تعرفون معنى ان يسكن الإنسان في قارورة عطر، يسعد أوقاتكم وائل وانا".

وظهرت سلاف فواخرجي بصحبه ابنيها "حمزة" و"علي"، وعلقت الفنانة السورية على الصورة "يسعد مساكم من ال #trio حمزه & علي& و أنا".

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