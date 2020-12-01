محمود عبد المغني لـ مي عز الدين: الشغل معاكي كان ممتعا

شارك الفنان محمود عبد المغني، صورة جديدة له تصحبه مع الفنانة مي عز الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

يظهر محمود عبد الغني من كواليس مسلسله الجديد " خيط حرير "، جالسًا بجانبه مي عز الدين أثناء تصويره.

وعلق محمود عبد المغني علي الصورة قائلا : " مي عز الدين الشغل معاكى كان ممتع مبسوط بالنجاح الكبير إلى حققة المسلسل . تعبتيني يا مسك بس كلة يهون و هفضل دايما جنبك ".

و علق المتابعين على الصورة كالآتي:

حلو المسلسل - احلى ثنائي كنتو بجد مشاهدكم ممتعه – انت انسان جميل – مسلسل رائع.

و يعد مسلسل "خيط حرير" آخر أعمال الفنان يوسف عثمان الذي يعرض الآن للنجمة مي عز الدين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، و إنتاج شركة سينرجي، و إخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق يذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON و يعاد الساعة 1.30 صباحًا، و 1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و 3 عصرًا.

و يذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.

و كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

و ينتظر محمود عبد المغني عرض مسلسل "شارع 9 " من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة محمود عبد المغنى، رانيا يوسف، أحمد وفيق، نرمين الفقى، هدى الأتربى، صبا الرافعى، أحمد سلامة، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، مخرج منفذ محمود إدريس .