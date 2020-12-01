في ذكرى رحيل فاخر فاخر.. تعرف على سبب وفاته

تحل اليوم، الخميس 1 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان الكبير فاخر فاخر، حيث رحل عام 1962 بعد رحلة فنية ثرية استمرت ما يقرب من 26 عاما في مجال الفن قدم خلالها أكثر من 90 فيلما ومئات الأعمال المسرحية، وأصبح الحصان الرابح لدى المخرجين لترشيحه في أدوار معينة.
ولد فاخر محمد فاخر الشهير بـ "فاخر فاخر" فى قرية الدوير التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط فى 3 مارس 1912، وهو والد الفنانة "هالة فاخر" .
التحق فاخر بالوسط الفني، بعد معارضة كبيرة من عائلته الصعيدية وقت أن كان العمل في الفن عارا، ولكن حبه للفن كان أشد وأقوى من الحفاظ والتمسك بتلك التقاليد، حيث قرر الكشف عن مواهبه.
وبالفعل التحق بالعمل المسرحي بعد أن التقى الفنان أحمد علام الذي رشحه للعمل في فرقة رمسيس، حتى قرر الاستقالة من مسرح رمسيس ليتجه إلى التمثيل في السينما ليتألق في تجسيد العديد من الأعمال المهمة، منها "أفلام التلميذة - الخطايا - السيد البدوي - الخرساء - اليتيمتان - المماليك - ألف ليلة وليلة للنساء فقط - اللص والكلاب - شفيقة القبطية".
"فاخر" اشتهر في أعماله بدور وكيل النيابة المحنك والشخص الماكر الشرير والأب الحنون والشخص المغلوب على أمره، رفض أن يذهب إلى المستشفى وصمم على الذهاب إلى اجتماع المسرح القومي، وما إن وصل حتى راح في غيبوبة عميقة نقل على أثرها إلى مستشفى الجمهورية واستدعى الدكتور محمد أبو الوفا والدكتور مصطفى نيازي، طبيب الفنان، واتضح أنها أزمة قلبية جديدة داهمته، حيث كان أصيب بها ثلاث مرات سابقة وتم علاجه على نفقة الدولة بأمر من الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة آنذاك.
توفى فاخر فاخر بعد تعرضه لذبحة صدرية لم يشاهد آخر 3 أعمال من الـ12 عملا، وهي: شفيقة القبطية مع الفنانة هند رستم الذي عرض عام 1963، وفيلم ألف ليلة وليلة مع الفنانة ليلى فوزي الذي عرض عام 1964، وفيلم المماليك مع الفنان عمر الشريف، وتم عرضه في عام 1965.
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