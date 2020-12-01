دينا فؤاد تواصل تصوير جمال الحريم

تعيش دينا فؤاد هذه الأيام حالة من النشاط الفنى، حيث تقرأ حاليا عددا من السيناريوهات المهمة المعروضة عليها، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل، حيث اعتاد جمهورها على إطلالتها المختلفة كل عام خصوصا فى شهر رمضان، منذ أن بدأت مشوارها مع مسلسل "الدالى" والذى تزامن عرضه فى شهر رمضان المبارك.
وتصور حاليا مسلسل "جمال الحريم" مع المخرجة منال الصيفى، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى، وتحديدا فى الموسم الشتوى.
وتظهر خلال العمل بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى نفسها فى العمل الدرامى الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.
ومسلسل «جمال الحريم» يشارك فى بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى.
كانت دينا فؤاد برعت فى تقديم شخصية "نسرين" بمسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى ونالت إشادات واسعة عنها، وكذلك شخصية "عبير" فى مسلسل "الأخ الكبير"، واحتفى بها الجمهور والنقاد.
وعلقت دينا فؤاد قائلة: "فخورة جدًا بتكريمي من سيادة الرئيس، ده وسام على صدري وشرف ليّ طول حياتي وعلامة فارقة في مشواري الفني #الاختيار #تحيا_مصر #دينا_فؤاد #الندوة_التثقيفية_للقوات_المسلحة #نسرين_عشماوي".
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