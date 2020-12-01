عصام السقا: أحمد صالح سبب دخولي عالم التمثيل

كشف الفنان عصام السقا، أن السبب الرئيسي في دخوله عالم التمثيل المخرج أحمد صالح في مسلسل "لحظات حرجة".

وقال عصام السقا في تصريح لـ "دوت الخليج" : كنت اعمل مونتيرا في مسلسل "لحظات حرجة" وقلت للمخرج أحمد صالح أرغب فى ان اقدم دورا فى المسلسل ولكن لم تسنح الفرصة لهذا الأمر".

وأضاف السقا : "وذات مرة كان هناك ممثلا يقوم بدور الطبيب إلا أنه اعتذر عن العمل وقرر أحمد صالح أن يستعين بى ومنذ هذه اللحظة قررت أن أستمر فى المجال وقدمت عددا من الأعمال في أدوار ثانوية حتى بدأت أحصل على أدوار أكبر وبالتالي بدأتها بشكل صحيح".

وكان عصام السقا شارك في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الذى تقوم ببطولته أسماء جلال، وميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، ومحمد يسرى، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، وتامر هشام، وناهد رشدي.

وقال عصام إنه يجسد دور شاب يدعى "يس" من أسرة فقيرة، ويعمل فنانا داخل أحداث العمل، حيث تربطه علاقة عاطفية مع نور والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، وهو دور كوميدي رومانسي.

وأضاف أنه يتعرض لعدة مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب من خلال الأحداث التي يشاهدها الجمهور وقت عرض المسلسل، وأنه يقدم تلك الشخصية لأول مرة على مدار مشواره الفني بلوك جديد ومختلف عليه، مشيرة إلى أنه بدأ تصوير مشاهده منذ عشرة أيام.

وأوضح أن العمل به تفاصيل كثيرة سيجعل الجمهور متشوقا لمشاهدته وقت عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبلة، حول قصة العمل التي تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهم العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلاتهم وأحلامهم وطموحاتهم.

وأشار عصام إلى أن طاقم العمل بأكمله يعمل بكل جهده حتى يخرج العمل في صورة جيدة، وأن المخرج مصطفى أبو سيف من أفضل الأشخاص الذين تعامل معه حيث ساعده في تقديم الشخصية بشكل مبهر ومختلف وأحب التعامل معه ولو عرض عليه العمل مرة أخرى سيوافق بدون تردد.

"حكايات بنات 5" تأليف نهال سماحة ومحمد عبد العزيز وماريان هانى وإشراف على الكتابة أحمد شوقي وإخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة المنتج طارق الجنايني وبطولة ميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، ورمزى لينر، وأحمد كرارة، ومحمد يسرى، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، وتامر هشام، وناهد رشدي.

وينتظر عصام السقا عرض فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسنى وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني، والتي تدور قصته حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته".