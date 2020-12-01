رامز أمير يشارك جمهوره طقوس الاحتفال بعيد ميلاده

نشر الفنان الشاب رامز أمير ، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حيث يصادف اليوم 1/12 عيد ميلاده ال 31، وشارك في عدة مسلسلات بارزة منذ بدايته برفقة كبار النجوم منها مسلسل "كريمة كريمة".

وعلق رامز على الصورة: النهاردة عيد ميلادى و اليوم ده بعمل فيه طقس مهم أوى عندى، لازم أعمل قعدة بين الاتنين دول، بسأل فيها الواد الصغير ده سؤال واحد بس : انت فخور بيا و لا لأ ؟.

وأضاف: دى أهم حاجة عندى، لازم اكون قد الحلم اللى حلمه و حملنى مسؤلية انى احققهوله، و الأهم أنى مخسروش و أنا بحقق الحلم ده.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

- انت تستحق انك تكون فخور بنفسك.. كل سنة وانت طيب ❤

- كل سنة وانت طيب ❤❤

- كل سنه وانت طيب ي رامز وان شاء الله تحقق كل اللى بتتمناه ومن نجاج لنجاح❤️????????

- كل سنة وانت طيب يا رامز وربنا يحققلك اللي بتتمناه وتفضل دايما فخور بنفسك واحنا كمان فخورين بيك يارب دايما من نجاح ل نجاح ❤️❤️❤️❤️

يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

وكشف رامز امير في لقاء تلفزيوني له منذ فترة قصيرة عن أمنيته التي كان يحلم بها وحققها بالفعل خلال هذا العام قائلا:" أنا سعيد لمشاركتي في فيلم حملة فرعون لأني كنت أتمنى أن أقدم هذه النوعية من أفلام الأكشن، وكنت أتمرن كثيرا حتى أتمكن من لعب الدور بـ إتقان".

وتعاقد رامز مؤخرا على بطولة فيلم جديد ينتمى إلى نوعية أفلام الأكشن ولم يعلن عن أى تفاصيل بشأنه.

يذكر أن الفنان رامز أمير يشارك فى فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.