شاهد .. صورة جديدة لـ مني زكي في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة مني زكي ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت منى زكي ، في الصورة وهي ترتدي فستانا اسود ، وشعرها المنسدل على الأكتاف ، و مرتدية قبعة سوداء .

وتعد الممثلة منى زكي واحدة من ألمع جيلها، وهو ما أهلها لتستحق التكريم هذا العام من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 بجائزة فاتن حمامة للتميز، التي سبقتها إليها كل من منة شلبي ، هند صبري ، وزوجها الفنان أحمد حلمي، حيث شهد عام 2009 ، ظهورها لبطولة فيلم "إحكي يا شهرزاد" ، مع المخرج يسري نصر الله ، و "ولاد العم" مع المخرج شريف عرفة.

خلال أكثر من عشر سنوات قدمت فيها "أسوار القمر" ، مع السيناريست محمد حفظى ، ومن بطولة عمرو سعد وآسر ياسين ، وهو معدل متواضع للغاية. إعلان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، عن منح الفنانة منى زكي ، جائزة فاتن حمامة للتميز ، قوبل بترحيب وحفاوة ، ستكون تستحق الإشادة بعد مسيرة عطاء ، أول إعلان لها على مواصلة الرحلة وثقلها بعديد الشخصيات والأفلام القيمة. ويقول رئيس المهرجان محمد حفظي : "منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز ، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمال لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا ، وتحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت، مؤكدا أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز في افتتاح الدورة 42. من جانبها تقول منى زكي ، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق ، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى. المهارات منى زكي أردفت: "سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو جزء بسيط في دعم هذه المهمة ووصولها للمكانة اللائقة .. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب". منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ومنذ ذلك الحين امتلأت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تظهر مواهبها المتعددة ، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، كما تثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة. بداية أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و "أفريكانو" و "الحب الأول" و "تيمور وشفيقة" و "أبو علي" ، دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و "كده أوكي". إلى جانب الأعمال الرومانسية والكوميدية ، كان لمنى زكي بصمة في أفلام الدراما الاجتماعية مثل "سهر الليالي" و "عن العشق والهوى" و "اضحك الصورة تطلع حلوة" و "دم الغزال".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. صورة جديدة لـ مني زكي في أحدث جلسة تصوير لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.