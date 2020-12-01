شاهد .. صورة جديدة لـ مني زكي في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة مني زكي ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهرت منى زكي ، في الصورة وهي ترتدي فستانا اسود ، وشعرها المنسدل على الأكتاف ، و مرتدية قبعة سوداء .
وتعد الممثلة منى زكي واحدة من ألمع جيلها، وهو ما أهلها لتستحق التكريم هذا العام من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 بجائزة فاتن حمامة للتميز، التي سبقتها إليها كل من منة شلبي ، هند صبري ، وزوجها الفنان أحمد حلمي، حيث شهد عام 2009 ، ظهورها لبطولة فيلم "إحكي يا شهرزاد" ، مع المخرج يسري نصر الله ، و "ولاد العم" مع المخرج شريف عرفة.
خلال أكثر من عشر سنوات قدمت فيها "أسوار القمر" ، مع السيناريست محمد حفظى ، ومن بطولة عمرو سعد وآسر ياسين ، وهو معدل متواضع للغاية.
المهارات منى زكي أردفت: "سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو جزء بسيط في دعم هذه المهمة ووصولها للمكانة اللائقة .. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب".
بداية أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و "أفريكانو" و "الحب الأول" و "تيمور وشفيقة" و "أبو علي" ، دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و "كده أوكي".
إلى جانب الأعمال الرومانسية والكوميدية ، كان لمنى زكي بصمة في أفلام الدراما الاجتماعية مثل "سهر الليالي" و "عن العشق والهوى" و "اضحك الصورة تطلع حلوة" و "دم الغزال".
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