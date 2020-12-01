بقميص مكشوف الأكتاف .. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديده لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت حنان مطاوع في الصورة ـ وهي ترتدي قميص أبيض مكشوف الأكتاف ، وتسريحة شعر بسيطة ، و اكسسوارات بسيطة .

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت حنان مطاوع في الماكياج على الالوان البنية اللامعة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الاسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها البسيطة.

ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الفضية التي تتناسب ملابسها الكاجوال.

قال أحمد رشوان مخرج فيلم "قابل للكسر" إن الفنانة حنان مطاوع فنانة موهوبة وتحب المهنة ووافقت على التواجد في العمل عند قراءتها للسيناريو، لافتا إلى أنها تحمست للفكرة كثيرا، وتنازلت عن أجرها بالعمل لكى يتغلبوا على صعوبات الإنتاج ويخرج الفيلم إلى النور.