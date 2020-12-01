كل عام ووطن الاسعادة والأمان بخير.. أصالة تحتفل بالعيد الوطني الإماراتي

احتفلت الفنانة أصالة بالعيد الوطني الإماراتي، الذي يصادف غد، الأربعاء 2 ديسمبر، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وغردت أصالة قائلة: "كلّ عام ووطن السّعادة والأمان دولة الإمارات العربيّة المتّحدة بخير وتقدّم واستقرار دائمّ، احتضنت أحبّتها وطمّنت شعبها وارتقت به حتّى صارت منّ مقاصد الدّنيا في كلّ أرجاء الأرض، كلّ عام ومنّ بناها وشعبها وأرضها بألّف خير".

وحققت أغنية "الفرق الكبير" للنجمة أصالة أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناتها بـ"يوتيوب"، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان: نواف عبد الله، وتوزيع: خالد عز.

أغنية "الفرق الكبير" تعد التعاون الأول الذى يجمع الفنانة أصالة بالمستشار تركى آل شيخ. "الفرق الكبير" تعد التعاون الأول الذى يجمع الفنانة أصالة بالمستشار تركى آل شيخ. كان المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن موعد طرح أغنية "الفرق الكبير" والتي يتعاون فيها مع أصالة، وذلك من خلال تغريدة على تويتر كتب فيها: "أصالة، بكرا الساعة 9 أغنيتي معاك وأوّل تعاون، وأهديك الأغنية ولكل الجمهور". وتفاعلت أصالة مع التغريدة وأعربت عن حماسها بنزول الأغنية وكتبت "بإنتظارها اليوم بكلّ حماس وأكيد هالأوّل تعاون بموضوع بهالكمّ من الشّعور حيكون أحلى هديّه إلي ولكلّ النّاس" وتابعت " باقي كمّ ساعه أنا عمّ عدّهم ونسمع ونقول". وأكد الموزع خالد عز أن الأغنية تستحق كل الوقت الذي قضاه في العمل عليها، وكتب: "والله ٤ أيام بدون نوم يا ابو ناصر بس الأغنية ممتعة ولدرجة إني ممكن اقعد شغال فيها لو شهر مش هتعب". كانت النجمة أصالة كشفت منذ أيام عن بوستر أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" التى تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ. وعلقت على البوستر قائلة: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلقت و كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرًا جديد.. تركي آل الشيخ"، أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز. وأعلنت الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل إصابتها بشلل الأطفال وذلك أثناء زيارتها لمستشفى بهية، وقالت إنها كانت تعاني الكثير من الآلام الجسدية. وأضافت أصالة أنها مرت بالكثير من التجارب الذاتية والآلام النفسية وخاصة أن الآلام الجسدية الكل يعرف عنها، وآلامها النفسية كانت كثيرة، خاصة في تجربتها الثانية.

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