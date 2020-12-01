نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. روجينا توجه الشكر إلى زوجها أشرف زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة روجينا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت روجينا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع زوجها الفنان أشرف زكي، وعلقت قائلة"ألف مبروك على التكريم انهاردة تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء ربنا يرزقك السعادة والصحة ..صاحب الفضل شكرا".

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.