جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية تكرم جورج قرداحي بحضور صفوة المجتمع

نظمت جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية برئاسة عماد البنا وبحضور أعضاء الجمعية هشام العبد ومحمود البشبيشي والقبطان عصام شرف والدكتورة أمال عبد السلام مساء امس احتفالا بالذكرى الخامسة عشر لابنه الأسكندرية وقيثارة السينما المصرية الفنانة الراحلة ليلي مراد وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية، حيث تحدث عن مشوارها الفني خلال الاحتفال النجم الكبير سمير صبري

وشهد الحفل تكريم الإعلامي اللبناني الكبير جورج قرداحي وقامت بتقديم الحفل الإعلامية مفيدة شيحة .

وحضر الاحتفال الفنان سمير صبري والمهندس أسامة الشيخ رئيسآ مجلس إدارة مجموعة إعلام المصرين وعدد من سيدات المجتمع الراقي بالاسكندرية .

يشار إلى أنه اختتمت مساء الأحد 29 نوفمبر بمسرح الجمهورية فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بحضور عدد من الفنانين والصحفييين وأصحاب الهمم .

فى كلمته، وجه الدكتور محمد عبد الغنى الشكر لوزارة الثقافة ممثلة فى قطاع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا على التعاون فى اقامة المسابقة، والتى قدمت كل الدعم ومؤازرة ذوى الهمم ليفتحوا افاقًا للمبدعين فى كل المجالات ، مشيرًا أن المسابقة أصبحت حدثًا متجددًا كل عام، وأفرزت العديد من المواهب المتميزة فى كافة ربوع مصر، متمنيًا أن تكون المسابقة افضل فى دوراتها القادمة

من جانبه قال الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق أن البطل فى هذا الحدث هم أبنائنا وأخوتنا من أصحاب الهمم الذين نستمد منهم الطاقة الايجابية ، مؤكدًا أن أصحاب الهمم قدوة لنا، وعبر "عبد الوهاب" عن سعادته بنجاح الدورة الثالثة من المسابقة، مشيرًا الى دور مركز طلعت حرب الثقافى التابع لقطاع الصندوق والذى يوجه الأغلبية العظمى من أنشطته لذوى الهمم.

وأضاف أن الصندوق استكمل المسابقة فى ظل ظروف بالغة الصعوبة، موجها الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها لكافة أنشطة أصحاب الهمم، كما وجه الشكر للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.