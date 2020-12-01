كسروا صمت الوسط الفني.. نجمتان دعمتا دينا الشربيني فى أزمتها مع عمرو دياب

ساند عدد من المشاهير الفنانة دينا الشربيني بعد انفصالها عن الهضبة الفنان عمرو دياب، من خلال رسائل حب ودعم بعد اختفائها وعدم تعليقها على هذا الخبر الصادم وكسروا حالة الصمت السائدة فى الوسط الفنى حول هذه الأزمة العنيفة.

وكان أول الداعمين زوجة الفنان احمد الفيشاوي التي نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وكتبت عليها: "ست البنات وخفيفة الروح، وجميلة الطلة، طيبة قلب واحترام، وبنت جميلة ناعمة، ونجمة وموهوبة من يومها".

وجاء الدور على الفنانة وفاء عامر التي وجهت رسالة الى دينا الشربيني قائلة :" انت موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاكي .. مخلصة ربنا معاكي يا جدعة - لقيتني عايزة أكتب كده".

ولا يزال الفنان عمرو دياب متصدرا مؤشرات البحث بـ جوجل وتريندات السوشيال ميديا بعد انفصاله عن زوجته الفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة استمرت 4 سنوات.

ورغم انتشار الخبر بسرعة البرق الا ان السبب الحقيقي وراء الانفصال بين الهضبة ودينا الشربيني لا يزال غير معروف، و ظهرت عدة سيناريوهات وترددت أقاويل حول اسباب انهاء علاقة شغلت الوطن العربي أجمع.

-السيناريو الأول " مجرد خلاف وليس انفصال":

علم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام، ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.

وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ولا يزالان زوجين حتى الآن.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

-السيناريو الثاني " اعلان الزواج رسميا" :

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تكشف عن سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وتتعلق برغبتها في تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي.

وأكد الرواد أن تحويل الزواج العرفي إلى رسمي، بناء على طلب دينا الشربيني، سيصب في مصلحة زوجته الثانية زينة عاشور، التي تعيش في بريطانيا، وستطالب بنصف ثروته بحكم أنهما متمتعان بالجنسية البريطانية.

وقال مصدر مقرب من عمرو دياب، إنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن عمرو دياب متزوج رسميا من دينا الشربينى بعلم الأهل والأصدقاء المقربين، ولكن بعيدا عن الإعلام.

السيناريو الثالث " الغيرة تخنق الهضبة" :

كشفت عدد من تقارير الصحفية ان سبب خلاف دينا الشربيني وعمرو دياب غيرتها المبالغة فيها عليه ورفضها لالتقاط صور مع معحباته وهو الامر الذي اثار غضب الهضبة وصمم على الانفصال.

وكشفت التقارير الصحفية الى ان الهضبة طالب دينا الشربيني بمغادرة عش الزوجية في شقته بـ " جاردن سيتي" لانه صمم على الانفصال بينما حاولت دينا الشربيني التهدئة من روع النجم الكبير ولكن باتت المحاولات بالفشل .