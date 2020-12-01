شبكة المصنعة الثقافية تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة

بعنوان “الفلسفة من برجها العاجي إلى تفاصيل اليومي ـ رهان محبي الحكمة المعاصر”

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

تشارك شبكة المصنعة الثقافية احتفاء العالم باليوم العالمي للفلسفة هذا الإرث الإنساني الرائد من المعرفة، والذي يعنى بالبحث ودراسة الأسئلة العامة والأساسية عن الوجود والمعرفة والقيم والعقل والاستدلال واللغة؛ حيث تقيم شبكة المصنعة الثقافية مساء اليوم ندوة افتراضية يشارك فيها نخبة من الفلاسفة والمعنيين بالفلسفة من السلطنة وعدة دول عربية وأجنبية كإيران وكندا والولايات المتحدة الأميركية، تحت عنوان “الفلسفة من برجها العاجي إلى تفاصيل اليومي – رهان محبي الحكمة المعاصر”.

الندوة الافتراضية التي ستبث على حسابات شبكة المصنعة الثقافية بوسائل التواصل الاجتماعي، تتوزع جلساتها الثلاث على مدى خمس ساعات من البث المتواصل، حيث سيبدأ بثها عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السلطنة وتنتهي عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث ستتوزع جلساتها كالآتي:

الجلسة الأولى وتبدأ عند الساعة 7 مساء وتستمر حتى الساعة 9 مساء، يشارك فيها كل من داليا تونسي من مؤسسة بصيرة من المملكة العربية السعودية، ورحيم الساعدي رئيس قسم الفلسفة بالجامعة المستنصرية بالجمهورية العراقية، وزوينة سالم من مدرسة الأوائل بالسلطنة، وشايع الوقيان من حلقة الرياض الفلسفية بالمملكة العربية السعودية، وعبدالرحمن مرشود من إيوان الفلسفة بنادي جدة الأدبي بالمملكة العربية السعودية، ومسعود فكري من قسم الفلسفة بجامعة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يدير الجلسة عبدالرازق بلعقروز من الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية.

الجلسة الثانية وتبدأ عند الساعة 9 مساء وحتى الساعة 11 مساء، ويشارك فيها كل من، أحمد برقاوي من الجمهورية العربية السورية، وسعيد توفيق من جمهورية مصر العربية، وفتحي التريكي من الجمهورية التونسية، وهشام غصيب من المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدالله السيد ولد أباه من الجمهورية الموريتانية الإسلامية، ويدير الجلسة محمد رضا اللواتي من السلطنة.

الجلسة الثالثة وتبدأ عند الساعة 11 مساء وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، ويشارك فيها كل من: توماس ويتسون أستاذ الفلسفة في قسمي الفلسفة في جامعتي جنوب كاليفورنيا وسان دييجو الأميركيتين، وأندرو فينبرج أستاذ كرسي الأبحاث الكندية في فلسفة التكنولوجيا في كلية الاتصالات بجامعة سايمون فرايزر في كندا، ورائد القاقون في الترجمة الفورية.

وتعد الندوة التي تقام بثلاث جلسات متواصلة، من أكبر الفعاليات الثقافية التي تنفذ على مستوى السلطنة افتراضياً وتستقطب نخبة من المفكرين والفلاسفة على مستوى العالم، كما ستقدم بها الترجمة الفورية لبعض المشاركين المتحدثين بلغاتهم الأم غير العربية، ما سيضيف قيمة أخرى كبيرة للمتلقي المتابع للجلسات التي ستبث افتراضياً على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة المصنعة الثقافية، والتي يتوقع أن تحظى بعدد مشاهدات كبيرة، إذ سيتوفر للمشاهدين التحاور مع المفكرين وطرح تساؤلاتهم التي سيوفر لها هامش جيد من الوقت في كل جلسة. وتحمل شبكة المصنعة الثقافية على عاتقها رسالة سامية في نشر المعرفة كعلم والفلسفة كقيمة إنسانية للبحث والتقصي، في رسالتها الدائمة “نحو جيل يعي قيمة الثقافة”، موظفة كل الإمكانات المتاحة من أجل الوصول للمتابع والمتلقي أينما وجد ولتجعله الهدف الأول من أجل إيصال رسالتها إليه مهما تغيرت الأحوال والظروف، لأنها تؤمن بأنه مهما صعبت الأحوال والظروف فإنه يبقى هناك دائما فرص وطرق أخرى للوصول للمعرفة.