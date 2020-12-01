“كتاب وأدباء جنوب الشرقية” تنظم ندوة حوارية بعنوان “حوار في قضايا الشعر”

تطرقت لمهارات الارتجال وفنون النزال في الشعر الشعبي العماني

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية مساء أمس الأول الحلقة الثانية من ندوتها الحوارية “حوار في قضايا الشعر” ( مهارات الارتجال وفنون النزال في الشعر الشعبي العماني)، وتأتي الندوة ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية والتي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال شهر نوفمبر عبر تطبيق زووم وذلك لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية.

وقد شارك في الندوة الحوارية كل من الشاعر محمد بن علي الغزالي والشاعر خديم بن سعيد الريسي وبإدارة الشاعر علي بن سالم الحارثي وتابعها عدد من المفكرين والنقاد والأدباء داخل السلطنة وخارجها، وقد ناقشت الندوة عددا من المحاور والمفاهيم حول معنى الارتجال في اللغة على اعتباره إنجازا عفويا لفكرة ما بدون تفكير مسبق وهل ينطبق هذا المفهوم على ممارسة الشعر الشعبي خاصة في ساحات النزال والمهارات التي يتطلبها الارتجال، وهل يمكن اعتباره معيارا للتفوق الفني دائما وما الجوانب الفنية التي يتوجب على الشاعر الانتباه لها.

كما تطرقت الندوة الى الحديث عن السياق الفني في النص الشعري الشعبي وكوامن الإبداع في شعر الارتجال أثناء أداء الفنون الشعبية وفنون التحدي والنزال التي يمارسها الشعراء وهل شعر الارتجال في الفن الشعبي مرتبط دائما بالتحدي القائم على الرمز بين الشعراء أم أنه قد يكون على سياق الترفيه فقط؟، والأغراض التي يستخدم الشعراء الشعبيون فيها (الرمز) في إخفاء ما يودون قوله عن عامة الناس، وقد تخلل الندوة تقديم مجموعة من القصائد الشعرية الشعبية الى جانب مداخلات للحضور حول محاور الندوة.