المتحف الوطني يفتح أبوابه أمام عموم الزوار

مسقط ـ “الوطن” :

أعاد المتحف الوطني منذ أمس الثلاثاء فتح أبوابه مجدداً أمام عموم الزوار تنفيذاً لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة للحد من انتشار المرض، حيث قام المتحف بالجاهزية الكاملة لاستقبال الزوار من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، من خلال توفير كاميرات رصد درجة الحرارة، وتوزيع أجهزة تعقيم اليدين في جميع أرجاء المتحف، وخدمة الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات الائتمان، كما تم توفير مسارات مخصصة للسير من أجل تقليل الازدحام في القاعات، إضافة إلى تقنين أعداد الأشخاص في المصاعد وقاعات العرض لتحقيق التباعد الاجتماعي لسلامة الجميع.

الجدير بالذكر، أن جميع الجولات الارشادية بين أروقة المتحف ستكون في مجموعات بأعداد محدودة وبمعية مرشد متخصص، طيلة أيام الأسبوع، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة عصرا، فيما عدا يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السادسة مساءً.

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