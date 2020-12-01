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نجوم بـ 100 وش يشاركون بيومي فؤاد وشيرين فيلم "الشنطة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان بيومي فؤاد، في فيلم جديد يحمل عنوان "الشنطة"، ومن المُقرر أن يبدأ تصويره منتصف شهر ديسمبر الجاري، والفيلم من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.

فيلم "الشنطة" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وسيتم تصويره في القاهرة ودبي، وهو منإنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة بيومي فؤاد، شيرين، دانا حلبي، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي، وهو من إخراج أحمد البدري.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف فيلم "الشنطة" عن سعادته بالمشاركة مع كل هؤلاء الأبطال ولاسيما المخرج أحمد البدري، مُضيفًا:" فيلم "الشنطة" سيكون مفاجأة للجمهور لأنه ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن الكوميدي وهذه النوعية من الأفلام تنال إعجاب الجمهور".

وأكد تامر عبدالمنعم إلى أنهم بدؤا التحضير للفيلم منذ فترة، مُوضحًا :"سنبدأ التصوير منتصف الشهر الجاري علي أن يعرض خلال إجازة نصف العام وسيتم التصوير بين القاهرة ودبي". 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عبدالمنعم الدرامية هو مسلسل" الضاهر" وكان من تأليفه وإخراج ياسر زايد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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