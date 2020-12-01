أوس أوس يهنئ محمد توب نجم مسرح مصر بحفل زفافه

هنأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، صديقه الفنان محمد توب، نجم "مسرح مصر"؛ احتفالا بزواجه أمس، الإثنين.

ونشر أوس أوس مجموعة من الصور له من حفل الزفاف، معلقا عليها "الف مبروك يا توب وربنا يجعلها وش السعد عليك ويرزقك الذرية الصالحة يا حبيبي اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير".

واحتفل أمس، الإثنين، الفنان محمد توب، نجم مسرح مصر، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، واقتصر الحضور على الأهل والمقربين من العروسين وبعض الفنانين.

وحرص على حضور الحفل من الفنانين، الفنان أشرف عبد الباقى، الذى كان شاهدا على عقد القران، كما حضر من نجوم مسرح محمد عبد الرحمن، وعلي ربيع، وأوس أوس، ومصطفى خاطر، وويزو.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد توب مسرحية "صباحية مباركة" التي تعرض حاليا على مسرح الريحانى.

ويذكر أن مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.