ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة.. حمدي الميرغني يهنئ نجم مسرح مصر محمد توب على زواجه

وعلق حمدى المرغنى على الصورة قائلا: " مبروووك ياخويا وعشرة العمر وربنا يرزقكم بالذرية الصالحة يارب ويبعد عنكم كل شر ".
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وجرى أمس الاحتفال بعقد قران وزفاف نجم مسرح مصر محمد توب على "ندي مكي" بفيلا أوان بالحزام الأخضر .
وشهد علي عقد القرآن الفنان أشرف عبد الباقي وكان ضمن الحضور نجوم مسرح مصر ومنهم مصطفي خاطر، واوس اوس، ومحمد عبد الرحمن ، ووائل عوني، ومصطفى بسيط، وسارة درزاوي، ويزو وزوجها الفنان شريف حسني وسليمان عيد، احمد فهيم، حامد شراب، محمد انور، إبرام سمير، صميده، سامح حسين والشيف علاء الشربيني.
يذكر أن آخر أعمال محمد توب هي مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس والفنان حمدى الميرغنى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.
المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.
ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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