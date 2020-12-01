كواليس اختيار فيلم لما بنتولد لتمثيل مصر بالأوسكار



وقد أكد أكثر من مصدر داخل لجنة اختيار الفيلم المصري بالأوسكار لـ"دوت الخليج" أن الإختيار جاء وفقا للقواعد المعمول بها، وتحت مظلة أكادمية الاوسكار وبمعرفة نقابة المهن السينمائية. وقد أكد أكثر من مصدر داخل لجنة اختيار الفيلم المصري بالأوسكار لـ"دوت الخليج" أن الإختيار جاء وفقا للقواعد المعمول بها، وتحت مظلة أكادمية الاوسكار وبمعرفة نقابة المهن السينمائية. وقد تلقى المخرج تامر عزت بريد الكتروني رسمي من نقابة السينمائيين يفيد بتمثيله مصر ضمن هذه الفئة من جوائز الأوسكار. من بين ثلاثة أفلام وصلت للتصفية النهائية هي "رأس السنة "للمخرج صقر و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات ومعها لما بنتولد، تم اختيار الاخير بأغلبية الأصوات. كانت بعض الأصوات داخل اللجنة طالبت بعدم تقديم مصر لفيلم هذا العام، نظرا للمستوى المتواضع للأفلام المشاركة، إلا أن البعض الاخر راى أن تقديم فيلم يمثل رواجا له وللسينما المصرية بشكل عام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم. وتم اختار فيلم "الرجل الذي باع ظهره" لتمثيل دولة تونس في فئة أفضل فيلم عالمي في جائزة الأوسكار، وذلك من قبل المركز الوطني للسينما والصورة. فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه يدور حول قصة «سام» شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر «سام» في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. اختار الأردن فيلم "200 متر"، للمخرج أمين نايفة، لتمثيل المملكة رسميّا عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2021 لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93. ووقع اختيار لجنة خبراء مؤلفة من مهنيين أردنيين معنيين بالمشهد الثقافي والسمعي-البصري الأردني على هذا الفيلم، بعد أن كانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام قد نظمت سير العملية بصفتها الجهة الرسمية في البلاد لتقديم الأفلام للترشُح في جوائز الأوسكار.



انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بان ترشيح الفيلم الذي سيمثل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية) ضمن جوائز أكاديمية الأوسكار غير قانوني بداعي عدم اكتمال النصاب.

اختارت دولة فلسطين فيلم غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر، لتمثيلها في المنافسة على جائزة الأوسكار الأهم سينمائيًا في العالم، والمقرر إقامة حفلها توزيع جوائزها رقم 93 في أبريل من العام المقبل، ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة المختارة المنافسة على أفضل فيلم أجنبي مطلع العام المقبل، والتي يملك غزة مونامور فرصًا كبيرة فيها نظرًا للاحتفاء الكبير به وجولته في المهرجانات حتى الآن.

وقبل أيام أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشاركة فيلم غزة مونامور في المسابقة الدولية، ليشهد من خلالها عرضه الأول في العالم العربي في ديسمبر المقبل، ويُعد غزة مونامور أحد أهم الأفلام العربية لعام 2020، وفاز مؤخرًا بجائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.