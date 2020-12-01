مع أمير كرارة وأحمد السقا.. محمد سامي ينشر صورة من كواليس أول يوم تصوير لمسلسل نسل الأغراب

شارك المخرج محمد سامي جمهورة بصورة جديده من كواليس اول يوم تصرير مسلسل نسل الاغراب المقرر عرضة في رمضان 202‪1

وظهر محمد سامي بالصورة مع احمد السقا وأمير كرارة، وعلق قائلا "بسم الله اول يوم تصوير مسلسل نسل الاغراب إخراج وقصة وسيناريو وحوار محمد سامي إنتاج تامر مرسي إشراف عام حسام شوقي".

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم مى عمر زوجة المخرج محمد سامي البطولة النسائية فى مسلسل "نسل الأغراب" أمام أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقدم مى شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

يذكر أن محمد سامي أخرج مؤخرا مسلسل "البرنس" في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا،

ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.