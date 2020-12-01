نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة مميزة.. نجوي كرم تتألق فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة نجوي كرم على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نجوي كرم عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة وملفتة، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم، أغنية "ملعون أبو العشق"، التي تعرضت بسببها لهجوم شديد من قبل الشاعر والسيناريست المصري مدحت العدل، فأثارت الأغنية عضبه، بسبب تشابها مع أغنية "ملعون أبو الناس العزاز"، التي غنتها نوال الزغبي.