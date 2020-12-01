نرمين ماهر تتألق في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعيها يصفوها بـ«ملائكة السينما»

القاهرة - محمد ابراهيم - خضعت الفنانة نرمين ماهر لجلسة تصوير جديدة، شاركت بها جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت نرمين ماهر في السيشن الجديد بإطلالة جذابة بارتدائها فستان أسود اللون أظهر جمالها، كما تركت شعرها منسدلا على كتفها، لتنال الصور إعجاب متابعيها اللذين بادلوها وصلات الإعجاب والتعليق، قائلين: "فستانك جميل جدا"، و"قمر ما شاء الله"، و"ملائكة السينما".

وأعلنت نرمين ماهر تصريحات خاصة أنها تقوم بقراءة سيناريو مسلسل حاليا سيتم عرضه في رمضان 2021، كما تم اختيارها للمشاركة في فيلم «جاكوزي» من تأليف أيمن عبد الرحمن، ويجرى حاليا اختيار باقي نجوم العمل.

بدأت نرمين ماهر مشوارها الفني من خلال المشاركة في الإعلانات كموديل، ثم شاركت في بطولة عدة أفلام منها "عمارة رشدي" و"اوشن 14" و"السفارة في العمارة"، كما شاركت أيضًا في بطولة عدة مسلسلات منها "قوت القلوب" و"سلسال الدم" و"المرافعة" و"جبل الحلال"