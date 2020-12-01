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بإطلالة ذهبية.. سميرة سعيد تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة سميرة سعيد على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان ذهبي قصير ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها في أوبريت "أنت أقوي"، الذي يضم محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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