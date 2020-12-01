شاهد.. أول تعليق من الفنان محمد عبد الحليم على تداول صورته على مواقع التواصل

وقال "عبد الحليم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أنا كويس الحمد لله، وهذه الصورة تحت منزل عائلتي، ولقيت بنت صغيرة كانت بتتكلم في الموبايل بتاعها، فوقفتها وطلبت منها أنها مش تتكلم في التليفون وهي ماشية أحسن حد يخطفه منه".

وأضاف "أول ما البنت شافتني قامت مصرخة في وشي وقالتلي أنت الفنان محمد عبد الحليم، أنا عايزة أتصور معاك، فقولتها ماشي، وسألتني مش هنشوفك في عمل قريب قولتلها إن ليا عمل في رمضان المقبل، وقالتلي أنها سعيدة أنها شافتني ومشيت".