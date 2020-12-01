وفاء سالم لـ"دوت الخليج الفني": "فخورة بتكريم أشرف زكي لإنه بيقف جمب الجميع في كل محنة وأزمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة وفاء سالم، عن سعادتها بحضور تكريم الفنان أشرف زكي بالمركز الثقافي الروسي.

وقالت في تصريح خاص ل " دوت الخليج الفني " بأنها سعيدة بحضور تكريمة قائلة: "مقدرش أتأخر عن حضور تكريمة لأنه فنان على المستوى الفني وإنسان، ويقف بجانب الجميع في كل محنة أو أزمة".

وأضافت وفاء سالم بأن الفنان أشرف زكي وقف بجانبها في الكثير من المواقف الشخصية، قائلة :" دائما معانا، وكل سنه وهو طيب".

وأشارت بأنها سعيدة بنجاح أخر أعمالها الدرامية مسلسل "ختم النمر" ل الفنان أحمد صلاح حسني.