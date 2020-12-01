بعد تكريم زوجها.. روجينا لـ"دوت الخليج الفني": "كل زمايله فرحانين بتكريمه"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة روچينا، عن سعادتها بتكريم زوجها الفنان أشرف زكي، بالمركز الثقافي الروسي، بحضور نغبة كبيرة من نجوم الفن.

وقالت في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، بأنها سعيدة بتكريم الفنان أشرف زكي، وقالت بأنه يستحق التكريم لأنه يبذل جهد كبير في النقابة".

أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان