هاني رمزي لـ"دوت الخليج الفني": سعيد بتكريم أشرف زكي لأنه إنسان حقيقي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان هاني رمزي، عن سعادة بحضور تكريم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، بالمركز الثقافي الروسي.

وقال في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، بأن الفنان أشرف زكي على مستوى عالى من الأخلاق والتفاني في العمل، قائلا:" المعني الصحيح للرجل المناسب في المكان المناسب، وأنه يستحق رئاسة نقابة الممثلين".

وحرص "رمزي" على توجية رسالة تهنئة للنقيب أشرف زكي بمناسبة عيد ميلاده والتكريم، قائلا:" كل سنه وانت طيب يا دكتور أشرف ودائما واقف جنبنا في المناسبات".

أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان