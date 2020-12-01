لبلبة لـ أشرف زكي: "أنا بحبك وبخاف عليك"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة لبلبة، رسالة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أثناء تكريمة بالمركز الثقافي الروسي.

وقالت "لبلبة" أثناء التكريم: "انا بحبك وبخاف عليك يا دكتور أشرف لانك بتتعب علشانا".

وتابعت "لبلبة" حديثها: "وياريت تاخد بالك من صحتك ولما عرفت انك تعبان اتجننت، وانا عيزاك تاخد بالك من نفسك يا نقيبنا يا حبيبنا".

أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان