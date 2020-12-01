صابرين لـ أشرف زكي: "بهديلك أغنية لقيت الطبطبة"

وتابعت: "اشرف زكي من الناس لما تعب محبش اشوفه في موقع ضعف لانه بالنسبة لينا ظهر وسند بعد ربنا، وبيعمل كل حاجه بحب وإخلاص".

وأشارت "صابرين" :"وبمناسبة سن الأربعين كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب وكلنا جايين عشان نقولك كدا وبهديلك اغنية لقيت الطبطبة، شكرا ماجدة زكي وشكرا روچينا".

أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان