إلهام شاهين لـ أشرف زكي: "بفتخر اني كنت زميلة له"

وأضافت "شاهين": "كل اللى بتعمله عظيم وبنشكرك وبندور عليك بنلاقيك في كل المواقف وواقف بكل جدعنة ورجولة وبيعمل اكتر من منصب النقيب واى حد بيحتاجع في اى وقت بنلاقيه الرجولة والجدعنة وتستحق. التكريم وشكرا للمركز الثقافي".

أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان