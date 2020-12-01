إلهام شاهين لـ أشرف زكي: "بفتخر اني كنت زميلة له"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة إلهام شاهين، بأنها سعيدة بالقاء كلمة في حفل تكريم الفنان أشرف زكي قائلة: "اشرف اخويا اخويا بجد وأشرف كان اشطرنا وبنفتخر بيه جدا ، شي مشرف وعظيم ويفتخر أن كنت زميلة له والحقيقة جدعنته وصداقته لكل اهل الفن وكلنا ممتنين ليك جدا".
وأضافت "شاهين": "كل اللى بتعمله عظيم وبنشكرك وبندور عليك بنلاقيك في كل المواقف وواقف بكل جدعنة ورجولة وبيعمل اكتر من منصب النقيب واى حد بيحتاجع في اى وقت بنلاقيه الرجولة والجدعنة وتستحق. التكريم وشكرا للمركز الثقافي".
أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان