هاني رمزي لـ أشرف زكي: "انا ليا فلوس عند المنتجين هاتهالى"

ومازحه "رمزي" قائلا: "أنا ليا فلوس عند منتجين هاتلي الفلوس يا اشرف لو هتدفعهم من جيبك".

وتابع: "انا مش عارف اقول اى هو كان زميل ليا وأستاذي في المعهد العالى للفون المسرحية، وأخرج ليا العديد من المسرحيات".

واسترسل "رمزي" حديثة قائلا: "احنا يوميا من بعض سواء في مشاكلي أو مشاكله حقيقي انسان اتعلمت منه معني العطاء وربنا وهبه دا لان ناس كتير محتاجه أشرف زكي انا فخور انك النقيب بتاعنا".

أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان هاني رمزي، عن سعادته بحضور تكريم الدكتور أشرف زكي، قائلا:" انا جاى من المطار عليك ، ومقدرش اتاخر عنك وانت خدمت ناس كتير.