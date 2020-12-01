شاهد.. تعليق نجم مسرح مصر بعد حفل زفافه

نشر الفنان محمد توب -نجم فريق مسرح مصر- عدة صور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، من حفل زفافه الذي أقيم ليلة أمس الأثنين.

وعلق نجم مسرح مصر (محمد توب) على صور حفل زفافه، قائلًا: «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات»، لتنهال عليه التعليقات والإعجابات والتهاني من متابعيه على انستجرام.

من جهة أخرى، هنأ الفنان مصطفى بسيط صديقة نجم مسرح مصر الفنان محمد توب على زفافة ونشر مصطفى عدة صور من حفل الزفاف وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى |" انستجرام ".

وعلق مصطفى بسيط قائلا " اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير .. اليوم من اوله # مبروك يا توب انت و ندى و ربنا يباركلك لكم و يرزقكم بالذريه الصالحه # فرحه_التوتى ".