مي سليم: تصوير ضربة معلم ينتهي أواخر ديسمبر الجاري

قالت الفنانة مي سليم، إنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل «ضربة معلم» على قدم وساق، بالتزامن مع عرض المسلسل عبر قناة CBC الفضائية.

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها منشغلة بالتصوير خلال الفترة الحالية نظرًا لضيق الوقت، لافتة إلى أنه من المفترض أن تنتهي من تصوير مشاهدها وباقي فريق عمل المسلسل، في أواخر شهر ديسمبر الجاري.

وكانت مي سليم، أنتهت في الأيام الماضية من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة إجتماعية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة علي إحدي المنصات الإلكترونية.

يذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدء عرض أولى حلقاته يوم السبت ٢١ نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساءآ علي قناة CBC الفضائية.