عمر كمال يرد بقوة على الساخرين من صورته القديمة.. نزلتها فى بوست عشان تشوفوها ومش مكسوف

رد مطرب المهرجانات عمر كمال على الاشخاص الذين يسخرون منه بسبب صورة قديمة له ونشر عمر كمال صورتة التى يسخرون منها وصورتة الحالية وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".

وكتب عمر كمال " كل ما أحط بوست وممكن الناس تشوف بعنيها عشان محدش يقول ده بيحور و بيعمل بوست وتريند ألاقى ناس كتيرة حطالى صورتى اللى ع اليمين ف الكومنتات من باب السخرية ..

و " اضاف " حتى الصورة اللى منزلها لوالدتى وبعبر عن حبى ليها عشان عيد ميلادها منزلين الصورة من باب السخرية .. فا عايز ارد عليهم وأقولهم والله الحمد لله على شكلى ف جميع مراحل حياتى وديه حاجة انا مش بتكسف منها.

و " تابع " و ادينى نزلت الصورة اهو للناس ف بوست عشان تشوفها ومش مكسوف .. والصورة اللى ع اليمين ديه لانسان كان معندهوش رفاهية انه يروح للدكتور يتابع معاه رچيم او يروح للچيم او حتى عنده وقت يفكر ف شكله .. انسان كان كل همه يشوف السرير بعد يومه الطويل عشان يصحى ليوم تانى أصعب ..

و " اشار " مش مهم كنت أيه المهم بقيت أيه اشتغلت على نفسى وبكرم وفضل ربنا اشتغلت الحاجة اللى بحبها .. وركبت العربية اللى بحلم بيها .. وكونت نفسى .. وعملت وضع واسم لنفسى .

وربنا جعلنى سبب ف انى شايل مسئولية ناس وفاتح بيوت ناس كتير من غير جنيه من بابى ومامى ولا مساعدة حد غير ربنا ثم دراعى ..

أشك لو انت انسان عندك حاجة مفيدة ف حياتك تعملها او عندك هدف ف حياتك ان يبقى عندك وقت تدور على صور حد وتسخر منه ..

و" تختتم " صدقنى الحياة مفيهاش وقت تضيعه ف الكلام ده شوف حاجة أفيد واعملها .

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واحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على يوتيوب، ويعد مهرجان "أنتي معلمة" غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.

وكشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته «أنتِ معلمة» الذي يجمعه بحمو بيكا.

ونشر «كمال» صورة لبوستر الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق: «استجابة ليكم هنزل أغنية (إنتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تانى.

ومن جانب آخر رد عمر كمال على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنا حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل. facebook