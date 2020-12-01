نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور نغبة كبيرة من الفنانين.. تكريم الفنان أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم حفل تكريم دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، بالمركز الثقافي الروسي، بحضور نخبة من الفنانين والممثلين تقديرًا لدكتور أشرف زكي ولدوره الكبيرة في نقابة الممثلين ومساعدته لهم في كل المواقف، ودوره الكبير في رئاسة أيضًا في رئاسة أكاديمية الفنون.

حيث صرح جميعهم بمواقف "زكي" العديدة معهم في أي أزمة تقابلهم، منهم الفنانة لبلبة ومنير مكرم، والفنان محمود حميدة، وچومانا مراد، وهاني رمزي، ومحسن منصور، والمخرج والممثل المسرحي سامح بسيوني، ووفاء سالم وتوني ماهر، وإلهام شاهين. وحضر أيضًا نخبة من ممثلي الثقافة في مصر مثل الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأستاذ هشام عزمي ووكيل وزارة الثقافة العميد محمد نبيل.